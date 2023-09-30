ما في منطقة بترفض القانون والعدالة، ولكن في نظام مركزي فاشل ما بيعمل عدالة ولا بيفرض قانون ولا بيحقّق انماء. السلطة مع هيك منظومة نتيجتها الانهيار يلّي شفناه. الأبشع انه وقع الانهيار وصرنا ناطرين صندوق النقد تينعمل اصلاحات وما عملناها، لأن في منظومة ما بدّها لا إصلاح ولا إنماء، بدّها تترك الناس عبيد لها، وبدّها تعطّل كلّ المشاريع المنتجة…
ما في منطقة بترفض القانون والعدالة، ولكن في نظام مركزي فاشل ما بيعمل عدالة ولا بيفرض قانون ولا بيحقّق انماء. السلطة مع هيك منظومة نتيجتها الانهيار يلّي شفناه. الأبشع انه وقع الانهيار وصرنا ناطرين صندوق النقد تينعمل اصلاحات وما عملناها، لأن في منظومة ما بدّها لا إصلاح ولا إنماء، بدّها تترك الناس عبيد لها، وبدّها تعطّل كلّ المشاريع المنتجة…
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