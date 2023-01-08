ما هو تأثير اللقاء الثلاثي المتوقع في باريس على الإستحقاق الرئاسي؟ (الديار)

المصدر: جريدة الديار
تتفاوت الآراء حول ما ستحمله الاسابيع القليلة المقبلة، حيث قال مصدر حزبي بارز لـ”الديار” ان لا افق حتى الان لحصول تطورات ايجابية قريبًا، وليس هناك مؤشرات جدية على الصعيد الداخلي او الخارجي تدل على قرب الانفراج. وما نشهده من حراك هو في الحد الادنى طالما ان مروحة الحوار والتشاور لا تجري على نطاق واسع.
اما على الصعيد الخارجي، رأى المصدر، انه لم تظهر ايضًا اية اشارات جدية على زيادة وتيرة العمل لتسريع انتخاب رئيس الجمهورية، ولم يعرف بعد اي شيء عن اللقاء الثلاثي الذي جرى الحديث عن عقده منتصف هذا الشهر في باريس بين مسؤولين فرنسيين واميركيين وسعوديين.
في المقابل، قال مصدر سياسي لـ”الديار” امس ان هناك ملامح لحصول تطور في موضوع الاستحقاق الرئاسي في النصف الثاني من هذا الشهر مستنداً الى مصادر دبلوماسية تفيد بأن الادارة الاميركية والمملكة العربية السعودية في صدد الانخراط اكثر مع الجانب الفرنسي في البحث بالاستحقاق الرئاسي اللبناني والمرحلة المقبلة وان اللقاء الثلاثي المتوقع في باريس يعكس هذه الرغبة وهذا القرار ما سيرفع الضغوط على الاطراف اللبنانية لحسم امرها. كما ان هذه الاطراف ستواجه ضغوطا داخلية جراء تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي وتزايد تفككك الدولة والمؤسسات.
وبرأي المصدر ان الضغوط الداخلية والخارجية من شأنها ان تحدث انعطافة في مسار الاستحقاق الرئاسي نحو الحسم في غضون الاسابيع المقبلة.
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