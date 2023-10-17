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متحدث عسكري إسرائيلي: نستعد للمرحلة التالية الكل يتحدث عن عملية برية وقد يكون هناك شيء آخر
الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023

متحدث عسكري إسرائيلي: نستعد للمرحلة التالية الكل يتحدث عن عملية برية وقد يكون هناك شيء آخر

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