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مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي يدعوان إلى توفير دعم مالي مستدام للفلسطينيين
الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023

مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي يدعوان إلى توفير دعم مالي مستدام للفلسطينيين

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