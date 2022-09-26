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مجلس النواب يقرر رفع قيمة رسوم جوازات السفر لتصبح مليون ليرة لخمس سنوات ومليوني ليرة لعشر سنوات
الإثنين 26 أيلول 2022

مجلس النواب يقرر رفع قيمة رسوم جوازات السفر لتصبح مليون ليرة لخمس سنوات ومليوني ليرة لعشر سنوات

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