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مجلس النواب يقر قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة اقصاها سنة
الثلاثاء 18 نيسان 2023

مجلس النواب يقر قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة اقصاها سنة

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