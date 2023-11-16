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مجلس الوزراء وافق على زيادة التعويضات العائلية الشهرية للموظفين من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
الخميس 16 تشرين الثاني 2023

مجلس الوزراء وافق على زيادة التعويضات العائلية الشهرية للموظفين من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

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