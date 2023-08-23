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مجموعة البريكس توصلت إلى اتفاق حول توسع المجموعة
الأربعاء 23 آب 2023

مجموعة البريكس توصلت إلى اتفاق حول توسع المجموعة

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