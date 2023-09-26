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مجموعة من المتظاهرين تقتحم مؤسسة كهرباء لبنان في كورنيش النهر (فيديو)
الثلاثاء 26 أيلول 2023

مجموعة من المتظاهرين تقتحم مؤسسة كهرباء لبنان في كورنيش النهر (فيديو)

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