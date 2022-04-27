مجهولون يسرقون الاسلاك الكهربائية في هذه المنطقة

اقدم مجهولون على سرقة الاسلاك الكهربائية من على اعمدة المخارج الاربعة التي تزود كامل منطقة القيطع بالكهرباء، عبر معمل كهرباء البارد.
وفي هذا السياق ،أسف رئيس بلدية القرقف الشيخ يحيى الرفاعي “لما تتعرض له الاسلاك الكهربائية من اعمال سرقة على يد عصابات تعيث فسادا”. وقال: “عصابات السرقة تضرب من جديد ولكن هذه المرة على نطاق أوسع في تحد واضح للدولة وأجهزتها والبلديات ومجالسها، حيث تم سرقة أسلاك المخارج الأربعة: فنيدق، بزال، البحر، المحمرة، والتي تغذي منطقة القيطع بعامة: الجرد والوسط والساحل عبر معمل نهر البارد.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا