محاولات لإحباط لودريان ( الجمهورية )

كتبت الجمهورية:
توحي المواقف والتطورات الجارية على صعيد الاستحقاق الرئاسي ان لا جديد منتظراً على جبهته في هذه الفترة الفاصلة عن عودة الموفد الفرنسي الشهر المقبل، في الوقت الذي يستمر بعض القوى السياسية المعارضة في التحامل على مهمته مستهدفين إجهاضها قبل ان تبدأ.
وقالت مصادر معنية لـ«الجمهورية»، انّ بعض اطراف اللقاء الخماسي ضالعون في تحريك هذه الحملة، ربطاً بما يدور من مفاوضات حول ملفات اخرى اقليمياً ودولياً، بحيث يصعّدون في لبنان ليحصلوا على ما يريدون في الاقليم. كما انّ المتحاملين على لودريان ربما يهدفون الى احباط الحوار بين «التيار الحر» و»حزب الله»، لاعتقادهم انّ نجاحه من شأنه ان يغيّر حتماً في موازين القوى في الاستحقاق الرئاسي لغير مصلحتهم.
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