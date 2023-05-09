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محاولة ازالة الاسلاك الشائكة من قبل المودعين امام منزل نجيب ميقاتي
الثلاثاء 09 أيار 2023

محاولة ازالة الاسلاك الشائكة من قبل المودعين امام منزل نجيب ميقاتي

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