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محيط موقع الجرداح الإسرائيلي تعرض لنيران مباشرة من لبنان
الأربعاء 08 تشرين الثاني 2023

محيط موقع الجرداح الإسرائيلي تعرض لنيران مباشرة من لبنان

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