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مدفعية الجيش الاسرائيلي استهدفت منزلا في حولا
الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023

مدفعية الجيش الاسرائيلي استهدفت منزلا في حولا

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