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مدفعية العدو الإسرائيلي استهدفت محيط بلدة شبعا وخراج بلدة الهبارية جنوبي لبنان
الجمعة 27 تشرين الأول 2023

مدفعية العدو الإسرائيلي استهدفت محيط بلدة شبعا وخراج بلدة الهبارية جنوبي لبنان

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