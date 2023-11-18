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مدفعية العدو الاسرائيلي إستهدفت “تلة الحمامص” ووطى بلدة الخيام و أطراف كفركلا ودير ميماس
السبت 18 تشرين الثاني 2023

مدفعية العدو الاسرائيلي إستهدفت “تلة الحمامص” ووطى بلدة الخيام و أطراف كفركلا ودير ميماس

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