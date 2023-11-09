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مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف أطراف بلدة رامية وبيت ليف بأكثر من 30 قذيفة معادية
الخميس 09 تشرين الثاني 2023

مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف أطراف بلدة رامية وبيت ليف بأكثر من 30 قذيفة معادية

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