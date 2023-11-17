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مدفعية العدو تقصف اطراف مارون الراس وإصابة احد المنازل في عيترون
الجمعة 17 تشرين الثاني 2023

مدفعية العدو تقصف اطراف مارون الراس وإصابة احد المنازل في عيترون

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