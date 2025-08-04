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مدير الإغاثة الطبية في غزة: نحتاج إلى ممرات آمنة لإدخال المساعدات
الإثنين 04 آب 2025

مدير الإغاثة الطبية في غزة: نحتاج إلى ممرات آمنة لإدخال المساعدات

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