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مدير مستشفى جنين: قوات الاحتلال حاصرت المستشفى وتغلق جميع مداخله وتمنع نقل المصابين
السبت 25 تشرين الثاني 2023

مدير مستشفى جنين: قوات الاحتلال حاصرت المستشفى وتغلق جميع مداخله وتمنع نقل المصابين

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