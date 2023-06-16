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مراسلة الـ OTV: انتهاء اجتماع ماكرون بن سلمان وترقب صدور بيان عن الاليزيه
الجمعة 16 حزيران 2023

مراسلة الـ OTV: انتهاء اجتماع ماكرون بن سلمان وترقب صدور بيان عن الاليزيه

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