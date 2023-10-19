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مراسلة الـ OTV: بدء الجلسة الحكومية في مناقشة تقرير وزير الأشغال عن وضعية سير الأعمال في مطار بيروت
الخميس 19 تشرين الأول 2023

مراسلة الـ OTV: بدء الجلسة الحكومية في مناقشة تقرير وزير الأشغال عن وضعية سير الأعمال في مطار بيروت

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