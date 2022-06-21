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مراسلة الـOTV: اللقاء الديمقراطي يتجه لاصدار بيان بعد قليل يعلن فيه ترشيحه نواف سلام لرئاسة الحكومة
الثلاثاء 21 حزيران 2022

مراسلة الـOTV: اللقاء الديمقراطي يتجه لاصدار بيان بعد قليل يعلن فيه ترشيحه نواف سلام لرئاسة الحكومة

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