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مراسلة الـOTV: لبنان حافظ على حقوقه كاملة ولم يستسلم لطلب اسرائيل بما خص “خط الطفافات”￼
الإثنين 10 تشرين الأول 2022

مراسلة الـOTV: لبنان حافظ على حقوقه كاملة ولم يستسلم لطلب اسرائيل بما خص “خط الطفافات”

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