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مراسل الـ OTV: القصف المدفعي الاسرائيلي يطال كل من خراج البلدات التالية: الضهيرة، رميش وطيرحرفا
الإثنين 16 تشرين الأول 2023

مراسل الـ OTV: القصف المدفعي الاسرائيلي يطال كل من خراج البلدات التالية: الضهيرة، رميش وطيرحرفا

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