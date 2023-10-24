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مراسل الـ OTV: قصف مدفعي للعدو الاسرائيلي يستهدف أطراف بلدة عيتا الشعب
الثلاثاء 24 تشرين الأول 2023

مراسل الـ OTV: قصف مدفعي للعدو الاسرائيلي يستهدف أطراف بلدة عيتا الشعب

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