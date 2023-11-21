موقع البرامج
نشرات الأخبار
مراسل الـOTV: إستشهاد مواطنة وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي إستهدف منزل في بلدة كفركلا في جنوب لبنان
الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023

مراسل الـOTV: إستشهاد مواطنة وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي إستهدف منزل في بلدة كفركلا في جنوب لبنان

الملفات
الاكثر قراءة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com