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مراسل الـOTV: إطلاق رشقة صاروخية من لبنان تجاه فلسطين المحتلة واطلاق صفارات الانذار في الجليل
الإثنين 09 تشرين الأول 2023

مراسل الـOTV: إطلاق رشقة صاروخية من لبنان تجاه فلسطين المحتلة واطلاق صفارات الانذار في الجليل

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