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مراسل الـOTV: استعيض عن الجلسة بلقاء تشاوري بمن حضر على أن يصدر بيان عن رئاسة مجلس الوزراء
الخميس 27 تموز 2023

مراسل الـOTV: استعيض عن الجلسة بلقاء تشاوري بمن حضر على أن يصدر بيان عن رئاسة مجلس الوزراء

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