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مراسل الـOTV: العدو الاسرائيلي يرد بقذائف مدفعية تطال خراج علما الشعب والناقورة
الخميس 19 تشرين الأول 2023

مراسل الـOTV: العدو الاسرائيلي يرد بقذائف مدفعية تطال خراج علما الشعب والناقورة

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