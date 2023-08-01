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مراسل الـOTV: القذائف الصاروخية تتركز على حي التعمير والطواريء حيث معقل جند الشام الاساسي
الثلاثاء 01 آب 2023

مراسل الـOTV: القذائف الصاروخية تتركز على حي التعمير والطواريء حيث معقل جند الشام الاساسي

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