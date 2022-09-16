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مراسل الـOTV: المجلس النيابي صادق على نفقات الموازنة العامة لعام ٢٠٢٢
الجمعة 16 أيلول 2022

مراسل الـOTV: المجلس النيابي صادق على نفقات الموازنة العامة لعام ٢٠٢٢

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