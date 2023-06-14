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مراسل الـOTV: النصاب تأمن لعقد جلسة انتخاب الرئيس حيث وصل 116 نائبا حتى الساعة
الأربعاء 14 حزيران 2023

مراسل الـOTV: النصاب تأمن لعقد جلسة انتخاب الرئيس حيث وصل 116 نائبا حتى الساعة

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