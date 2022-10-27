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مراسل الـOTV: الوفد اللبناني يسلم هوكشتاين في هذه الاثناء الرسالة الموقعة من الرئيس عون
الخميس 27 تشرين الأول 2022

مراسل الـOTV: الوفد اللبناني يسلم هوكشتاين في هذه الاثناء الرسالة الموقعة من الرئيس عون

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