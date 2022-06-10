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مراسل الـOTV: انتخاب النائب غياث يزبك رئيسا للجنة البيئة النيابية والنائب قاسم هاشم مقررا
الجمعة 10 حزيران 2022

مراسل الـOTV: انتخاب النائب غياث يزبك رئيسا للجنة البيئة النيابية والنائب قاسم هاشم مقررا

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