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مراسل الـOTV: اندلاع حريق كبير في حامات البترون ومناشادات للتدخل من اجل السيطرة عليه
الأربعاء 26 تموز 2023

مراسل الـOTV: اندلاع حريق كبير في حامات البترون ومناشادات للتدخل من اجل السيطرة عليه

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