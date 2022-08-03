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مراسل الـOTV: بدء تساقط اجزاء من الباطون من صوامع الاهراءات عند الجهة الشمالية
الأربعاء 03 آب 2022

مراسل الـOTV: بدء تساقط اجزاء من الباطون من صوامع الاهراءات عند الجهة الشمالية

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