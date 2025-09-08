موقع البرامج
مراسل الـOTV: حصيلة الغارات الاسرائيلية على البقاع الشمالي اليوم هي 5 شهداء و 4 جرحى
الإثنين 08 أيلول 2025

