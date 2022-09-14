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مراسل الـOTV: سالي اوضحت في فيديو مسجل ان ما قامت به هو من اجل دفع تكاليف المستشفى لعلاج شقيقتها
الأربعاء 14 أيلول 2022

مراسل الـOTV: سالي اوضحت في فيديو مسجل ان ما قامت به هو من اجل دفع تكاليف المستشفى لعلاج شقيقتها

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