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مراسل الـOTV: شبعا وكفرشوبا تتعرضان لقصف مدفعي اسرائيلي مركز في هذه الاثناء
الجمعة 20 تشرين الأول 2023

مراسل الـOTV: شبعا وكفرشوبا تتعرضان لقصف مدفعي اسرائيلي مركز في هذه الاثناء

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