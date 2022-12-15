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مراسل الـOTV: عدد المقترعين بلغ 109 نواب في الجلسة رقم عشرة لانتخاب رئيس الجمهورية
الخميس 15 كانون الأول 2022

مراسل الـOTV: عدد المقترعين بلغ 109 نواب في الجلسة رقم عشرة لانتخاب رئيس الجمهورية

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