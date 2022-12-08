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مراسل الـOTV: عدد المقترعين في الجلسة رقم ٩ لانتخاب رئيس الجمهورية بلغ ١٠٥ نواب
الخميس 08 كانون الأول 2022

مراسل الـOTV: عدد المقترعين في الجلسة رقم ٩ لانتخاب رئيس الجمهورية بلغ ١٠٥ نواب

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