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مراسل الـOTV: عيتا الشعب تتعرض للقصف المدفعي ايضا في محيط موقع الراهب
الخميس 19 تشرين الأول 2023

مراسل الـOTV: عيتا الشعب تتعرض للقصف المدفعي ايضا في محيط موقع الراهب

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