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مراسل الـOTV: لمتظاهرون يرشقون القوى الامنية بالحجارة والمفرقعات امام السفارة الاميركية في عوكر
الأربعاء 18 تشرين الأول 2023

مراسل الـOTV: لمتظاهرون يرشقون القوى الامنية بالحجارة والمفرقعات امام السفارة الاميركية في عوكر

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