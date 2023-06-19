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مراسل الـOTV: مجلس النواب اقر البند المتعلق بفتح اعتمادات رواتب القطاع العام
الإثنين 19 حزيران 2023

مراسل الـOTV: مجلس النواب اقر البند المتعلق بفتح اعتمادات رواتب القطاع العام

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