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مراسل الOTV: الرقم الرسمي لحضور النواب جلسة انتخاب الرئيس بلغ ١١٠ نواب
الخميس 24 تشرين الثاني 2022

مراسل الOTV: الرقم الرسمي لحضور النواب جلسة انتخاب الرئيس بلغ ١١٠ نواب

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