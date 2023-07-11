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مراسل الـOTV: اتجاه لدى نقابة موظفي قطاع الخليوي الى اعلان الاضراب بدءا من يوم الغد
الثلاثاء 11 تموز 2023

مراسل الـOTV: اتجاه لدى نقابة موظفي قطاع الخليوي الى اعلان الاضراب بدءا من يوم الغد

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