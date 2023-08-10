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مراسم دفن إبن بلدة الكحالة فادي بجاني ستتم غدا الجمعة عند الساعة الرابعة في كنيسة مار انطونيوس
الخميس 10 آب 2023

مراسم دفن إبن بلدة الكحالة فادي بجاني ستتم غدا الجمعة عند الساعة الرابعة في كنيسة مار انطونيوس

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