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مريضة بحاجة ماسة لدم من فئة B+ في مستشفى سيدة لبنان للتبرع الاتصال على الرقم التالي: 76158252
الأحد 09 تشرين الأول 2022

مريضة بحاجة ماسة لدم من فئة B+ في مستشفى سيدة لبنان للتبرع الاتصال على الرقم التالي: 76158252

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