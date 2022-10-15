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مريضة بحاجة لـ٤ وحدات دم من فئة O+ في مستشفى بلفو للتبرع الاتصال على الرقم التالي: 03709300
السبت 15 تشرين الأول 2022

مريضة بحاجة لـ٤ وحدات دم من فئة O+ في مستشفى بلفو للتبرع الاتصال على الرقم التالي: 03709300

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